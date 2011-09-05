Эксперты напоминают о международных обязательствах Украины

Эксперты отмечают важность выполнения Украиной международных обязательств по Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среди которых, в частности, полное запрещение рекламы сигарет.

Об этом эксперты и общественные деятели заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «5 лет действия Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака: распространенность курения в стране уменьшилась с 41% до 29%». В пресс-конференции приняли участие председатель Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», известный нейрохирург Николай ПОЛИЩУК, заведующий отделом контроля над табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины Константин КРАСОВСКИЙ, председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Жизни» Андрей СКИПАЛЬСКИЙ, а также эксперт Анна ГОПКО.

Н.ПОЛИЩУК напомнил, 4 сентября исполнилось 5 лет со дня вступления в силу в Украине Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ. За это время были введены ограничения на курение в общественных местах, транспорте, на пачках сигарет печатаются предупреждающие надписи о вредности курения и тому подобное. Благодаря принятым за 5 лет мерам, согласно данным опросов Государственной службы статистики, распространенность курения среди лиц старше 12 лет уменьшилась с 25,6% 2008 года до 22,4% 2010 года, то есть на 3,2 процентных пункта, или почти на 13%. Более того, за этот период наблюдается тенденция к уменьшению смертности среди населения и случаев инфарктов и инсультов.

При этом Н.ПОЛИЩУК подчеркнул, что на сегодняшний день не все мероприятия, запланированные в рамках выполнения РКБТ, реализованы, а некоторые вообще не начали внедряться. По его словам, принятие всех мер позволит Украине еще значительнее улучшить результаты борьбы с курением и улучшит здоровье нации.

«Много статей, которые предложены Конвенцией, еще не воплощены в Украине. Так, в соответствии со статьей 13-й, Украина в течение 5 лет после вступления в силу Конвенции должна ввести полный запрет на всю рекламу табачных изделий. Украина имеет шанс и должна выполнить это свое международное обязательство”, - отметил Н.ПОЛИЩУК, обращая внимание на то, что есть соответствующие наработки в этом направлении.

Вместе с тем, он заметил, что в Украине нет “преемственности и последовательности действий Кабинета Министров”. В частности, по словам Н.ПОЛИЩУКА, в этом году постановлением правительства была отменена Государственная целевая программа борьбы с табакокурением на период до 2012 года, принятая в 2009 году. Экс-министр здравоохранения обратил внимание, что эта программа финансировалась за счет средств доноров и общественных организаций. “Она ликвидирована, и посылание одно – что нет средств. У меня, как у врача, вызывает удивление то, как может сейчас правительство разрабатывать программу “Здоровье нации” и ликвидировать при этом Государственную целевую программу по уменьшению вредного влияния табакокурения на здоровье украинцев”, - заявил Н.ПОЛИЩУК.

По его словам, на сегодняшний день власть должна сохранить все наработки и достижения в сфере здравоохранения. Н.ПОЛИЩУК подчеркнул, что стране значительно дешевле обойдется, например, запрещение курения, чем открытие новых медицинских центров для лечения онкозаболеваний, инсультов и инфарктов.

В свою очередь, К.КРАСОВСКИЙ заметил, что Минздрав отметил эффективность и действенность Госпрограммы борьбы из табакокурением и сейчас придерживается позиции о продолжении ее реализации.

Он также отметил, что руководство страны не должно останавливаться на одноразовом повышении акцизов на сигареты, поскольку люди привыкают к повышенным ценам, и в стране снова начинает распространяться табакокурение. К.КРАСОВСКИЙ добавил, что повышение акциза наполняет госбюджет, а это очень важно для страны в период кризиса.

В свою очередь А.СКИПАЛЬСКИЙ отметил, что борьба с курением продолжается сейчас во всем мире. РКБТ ВОЗ, по его словам, помогает в этой борьбе. “Поэтому мы выступаем за все меры, которые прописаны и рекомендованы Рамочной конвенцией и всегда готовы спорить и дискутировать с теми людьми, которые говорят, что данный документ не для нас и что он не имеет силы... Это является позицией табачной индустрии, которая хочет отвоевать свои позиции”, - заявил председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Жизни».

По его словам, ежедневно в мире умирает 1 тыс. 200 человек от болезней, связанных с курением, или 50 человек ежечасно.

«Прогнозы ВОЗ такие, что курение перемещается из стран с высоким уровнем дохода в страны с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ, до 2030 года количество курильщиков с низким и средним уровнем дохода увеличится вдвое. Поэтому нам нужно понимать, что на фоне позитива и на фоне всех позитивных моментов мы должны вводить более жесткие нормы, рекомендованные Конвенцией, и работать на ее выполнение”, - добавил А.СКИПАЛЬСКИЙ.

Подытоживая сказанное, А.ГОПКО отметила, что в ВР уже зарегистрированы соответствующие законопроекты о повышении акцизов на сигареты и полный запрет рекламы табака и выразила надежду, что народные депутаты в ближайшее время примут эти документы.

По данным пресс-центра Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», Рамочная конвенция пол борьбе против табака (РКБТ) - это первый в истории международный договор в сфере общественного здоровья, разработанный и принятый под эгидой Всемирной организации здравоохранения, и уже ратифицированный 174-ю странами мира. Целью Конвенции провозглашена «защита нынешнего и будущего поколений от разрушительных последствий для здоровья людей, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и влияния табачного дыма». Конвенция официально вступила в силу для Украины 4 сентября 2006 года. Документом Украина взяла на себя обязательство до 4 сентября 2011 года полностью запретить рекламу табачных изделий.

Реклама табака уже запрещена в Украине на телевидении и радио, а также на внешних рекламных носителях. Однако до сих пор разрешена табачная реклама в интернете, в магазинах и киосках, разрешается также проведение акций-розыгрышей, промо-акций на улицах, спонсорство и стимулирование продажи сигарет.

Верховная Рада в 2010 году приняла в первом чтении законопроект №5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» относительно полного запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий. Все положения законопроекта №5164 разработаны в соответствии со ст.13 РКБТ.