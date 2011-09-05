Предприниматель заказал убийство чиновника горсовета

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД Украины в Луганской области задержали одного из предпринимателей, который заказал убийство чиновника Луганского городского совета.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее информации, заказчик убийства - житель Луганска 1958 года рождения. Объект преступного посягательства - начальник одного из управлений Луганского городского совета, который по своим функциональным обязанностям решал вопросы, связанные с урегулированием земельных отношений.

«Предприниматель возненавидел чиновника за то, что тот не позволил ему незаконно арендовать под магазин земельный участок, и поэтому решил найти исполнителя для убийства чиновника, воспользовавшись своими связями в криминальном мире. О намерении предпринимателя стало известно сотрудникам милиции», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она также сообщила, что милиции удалось выследить и задержать преступников во время обсуждения плана убийства. В ходе задержания были изъяты денежные средства, которые были частью гонорара за убийство, а также пистолет Макарова.

Общая сума гонорара 10 тыс. грн., отметила Т.ПОГУКАЙ.