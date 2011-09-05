Возвращаясь с охоты, погиб экс-начальник ровенской милиции

В ДТП в Ривненской области погиб бывший начальник Ривненской милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службы Отдела ГАИ Управления МВД Украины в Ривненской области, 4 сентября около 18.00 на автодороге в Корецком районе перевернулся автомобиль Volkswagen Passat. За его рулем находился житель города Ривне Юрий Г., 1968 году рождения. В результате ДТП водитель погиб. Пассажиры с травмами доставлены в больницу.

Как сообщил нашему агентству источник в правоохранительных органах, погибшим является экс-начальник Ривненского горотдела милиции Юрий Гасан.

Согласно предварительным данным, компания возвращалась в Ривне с охоты.