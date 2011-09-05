Лавров говорит, что Россия не стремится загнать Украину в угол

Россия стремится построить с Украиной стратегические отношения, а не загнать ее в угол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«Чьи бы ни были попытки загнать кого-то в угол, это никогда не способствует развитию хороших отношений, не говоря уже об стратегических. И Россия к таким попыткам не прибегает. В отношениях с Украиной руководствуемся принципом стратегического партнерства», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, стороны завершают работу над декларацией, которая будет конкретизировать содержание стратегического партнерства двух стран. «Это неизменный курс российского производства», - сказал С.ЛАВРОВ.

Что касается газовых и прочих экономических вопросов, отметил С.ЛАВРОВ, Россия руководствуется общепринятым принципом уважения и выполнения взятых обязательств, включая как контракты, так и межправительственные соглашения.

«Я думаю, что те, кто непосредственно занимаются вопросами, связанными с газом, вопросами, связанными со свободной торговлей и либерализацией торговых режимов, будут профессионально, без политизации и без идеологизации будут искать ответы на эти вопросы», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

По его словам, во всем мире есть практика интеграционных процессов и тех выгод, которые страны получают, как в рамках Евросоюза, так и СНГ.

«Мы живем и стараемся наши отношения со всеми государствами строить на принципах уважения взаимных обязательств», - заверил министр иностранных дел РФ.