Украина начала вести игры, построенные на блефе?

Директор Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО считает, что для Украины месторождения сланцевого газа являются дополнительным аргументом в переговорах с Западом, а промышленная добыча сланцевого газа может в перспективе стать причиной банкротства «Газпрома».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение К.БОНДАРЕНКО высказал в ходе экспертного опроса, проведенного институтом.

«В Украине вроде бы существует видимый консенсус относительно добычи сланцевого газа. Тем более, что существует "благословение" на высшем уровне: если "за" ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ, БОЙКО, то вряд ли кто-то будет "против". Для Украины месторождения сланцевого газа - дополнительный аргумент в переговорах с Западом. В Европе понимают, что Украина - это не только газопровод. Даже если будут построены обходные пути - Северный и Южный потоки - а их уже достраивают, Украина будет иметь некоторые конкурентные преимущества. Украина может сегодня во время переговоров с западными инвесторами напоминать и о сланцевом газе, и о крупнейшем в Европе естественном Богородчанском газохранилище, и о трубопроводах, и о черноморском шельфе, и о других моментах», - считает эксперт.

При этом К.БОНДАРЕНКО добавил, что сегодня Россия будет активно поддерживать тех политиков, которые будут готовы выступать с критикой идеи разработки сланцевого газа.

«Украина, как любое государство мира, пытается обеспечить свои интересы в различных сферах. А энергетическая отрасль является составной частью системы национальной безопасности. В этом отношении Украина начала вести свою достаточно виртуозную игру, которая во многом напоминает энергетические игры покойного Гейдара Алиева. Игры, построенные на блефе: никто никогда не знал, сколько у Азербайджана нефти, но при этом Алиев использовал каспийскую нефть как фактор в переговорном процессе и с США, и с Ираном, и с Россией, и с ЕС, и с Украиной, строил планы по перекачке каспийской нефти в Европу и т.д. Та же ситуация и с украинским сланцевым газом: никто не знает ни его объёмы, ни возможности промышленного использования, однако уже начинают говорить о перспективах добычи и о возможности заключения фьючерсных контрактов. Именно поэтому сланцевый газ может ещё некоторое - рискну предположить, довольно долгое - время быть серьёзной картой в переговорах с Москвой. В «Газпроме» понимают, что если добыча сланцевого газа окажется не блефом, а реальностью, перспективы банкротства «Газпрома» - вопрос времени (в последние годы у «Газпрома» - серьёзные проблемы с кредиторами и с самой добычей газа и разведкой месторождений). Вполне возможно, что Украина, Польша, страны Балтии и прочие государства, заинтересованные в добыче сланцевого газа, смогут составить конкуренцию России и предложить более выгодные схемы поставок энергоносителей в Западную Европу», - считает К.БОНДАРЕНКО.

В сообщении также указывается, что 7 сентября в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?».