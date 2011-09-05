Госиполнитель потребовал 10 тысяч за снятие ареста с имущества
02:50, 05 сентября 2011Общество
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Сообщает черниговская прокуратура
В Черниговской области возбуждено уголовное дело в отношении государственного исполнителя, который вымогал 10 тыс. грн. взятки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины возбуждено в отношении старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Нежинского горрайонного управления юстиции.
Должностное лицо вымогало и получило деньги за снятие ареста с имущества и неоткрытие нового исполнительного производства.
По делу ведется следствие.
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