Госиполнитель потребовал 10 тысяч за снятие ареста с имущества

В Черниговской области возбуждено уголовное дело в отношении государственного исполнителя, который вымогал 10 тыс. грн. взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины возбуждено в отношении старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Нежинского горрайонного управления юстиции.

Должностное лицо вымогало и получило деньги за снятие ареста с имущества и неоткрытие нового исполнительного производства.

По делу ведется следствие.