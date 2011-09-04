Сельсовет раздавал землю по поддельным документам

В Черниговской области работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили служебных лиц сельского совета, которые в 2008 году подделали выписки из решений сессии сельсовета.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, по поддельным документам 56 граждан получили в частную собственность земельные участки общей площадью 7 га. Таким образом территориальной общине был нанесен ущерб на общую сумму 300 тыс. грн.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).