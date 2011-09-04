Между собой медсестры называли Каддафи "папочкой"

Украинка Оксана БАЛИНСКАЯ, которая была одной из пяти личных медсестер ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ на протяжении почти двух лет, хочет опять вернуться в Триполи, где считает жизнь лучшей, чем в Украине.

О своей работе у полковника 25-летняя женщина рассказала в интервью CNN.

По ее словам, М.КАДДАФИ всегда был очень добрым к своим подчиненным. «Он всегда спрашивал, довольны ли мы, есть ли у нас все необходимое, - сообщила О.БАЛИНСКАЯ.- Ежегодно 1 сентября он дарил нам медальоны со своим изображением или часы».

Между собой медсестры называли полковника "папочкой". "Папочка давал нам работу, деньги и хорошую жизнь", - отметила О.БАЛИНСКАЯ.

Она отрицает, что у кого-то из медсестер были с полковником интимные отношения. "Я не знаю, кто создал такой образ его медсестер и телохранителей-женщин. Как может кто-то в здравом уме считать, что у нас могли быть сексуальные отношения с КАДДАФИ?", - возмутилась женщина.

О.БАЛИНСКАЯ подчеркнула, что правила работы у ливийского лидера были очень суровыми, медсестрам запрещалось носить открытую одежду и делать яркий макияж.

Комментируя слухи о «любимой медсестре» КАДДАФИ, 38-летней украинке Галине КОЛОТНИЦКОЙ, О.БАЛИНСКАЯ отметила: "Галина была такая же медсестра, как и мы все. Она очень добрая женщина с большим сердцем".

О.БАЛИНСКАЯ заверяет, что все сплетни о КАДДАФИ не отвечают действительности. "Могу сказать только хорошие вещи о нем", - прибавила она.

О.БАЛИНСКАЯ выехала из Ливии в феврале, когда была беременной. Теперь она живет со своим мужем, сербским бизнесменом, и сыном неподалеку от Киева, но мечтает вернуться в Триполи.

"Я очень надеюсь, что мы вернемся в Ливию", - сказала она, листая альбом со своими ливийскими фотографиями.

«Только это будет уже другая Ливия. Без КАДДАФИ. Без «папочки», - отметила бывшая его медсестра.