Между собой медсестры называли Каддафи "папочкой"
Но никакого секса
Украинка Оксана БАЛИНСКАЯ, которая была одной из пяти личных медсестер ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ на протяжении почти двух лет, хочет опять вернуться в Триполи, где считает жизнь лучшей, чем в Украине.
О своей работе у полковника 25-летняя женщина рассказала в интервью CNN.
По ее словам, М.КАДДАФИ всегда был очень добрым к своим подчиненным. «Он всегда спрашивал, довольны ли мы, есть ли у нас все необходимое, - сообщила О.БАЛИНСКАЯ.- Ежегодно 1 сентября он дарил нам медальоны со своим изображением или часы».
Между собой медсестры называли полковника "папочкой". "Папочка давал нам работу, деньги и хорошую жизнь", - отметила О.БАЛИНСКАЯ.
Она отрицает, что у кого-то из медсестер были с полковником интимные отношения. "Я не знаю, кто создал такой образ его медсестер и телохранителей-женщин. Как может кто-то в здравом уме считать, что у нас могли быть сексуальные отношения с КАДДАФИ?", - возмутилась женщина.
О.БАЛИНСКАЯ подчеркнула, что правила работы у ливийского лидера были очень суровыми, медсестрам запрещалось носить открытую одежду и делать яркий макияж.
Комментируя слухи о «любимой медсестре» КАДДАФИ, 38-летней украинке Галине КОЛОТНИЦКОЙ, О.БАЛИНСКАЯ отметила: "Галина была такая же медсестра, как и мы все. Она очень добрая женщина с большим сердцем".
О.БАЛИНСКАЯ заверяет, что все сплетни о КАДДАФИ не отвечают действительности. "Могу сказать только хорошие вещи о нем", - прибавила она.
О.БАЛИНСКАЯ выехала из Ливии в феврале, когда была беременной. Теперь она живет со своим мужем, сербским бизнесменом, и сыном неподалеку от Киева, но мечтает вернуться в Триполи.
"Я очень надеюсь, что мы вернемся в Ливию", - сказала она, листая альбом со своими ливийскими фотографиями.
«Только это будет уже другая Ливия. Без КАДДАФИ. Без «папочки», - отметила бывшая его медсестра.