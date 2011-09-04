В Бережанском районе Тернопольской области начался VI фестиваль стрелецкой и повстанческой песни «Колокола Лысони».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы мероприятия, участие в фестивале принимают творческие коллективы из Тернопольской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Волынской областей.

Также на фестивале будет представлена выставка украинских боевых наград 1914-1952 годов.

Будут угощать гостей фестиваля в куренях, которые построили сельские общины района.

Почетным гостем мероприятия в этом году будет сын руководителя ОУН Романа Шухевича Юрий.

С 2 сентября на горе Лысони открылся лагерь пластовой молодежи, которые все время поддерживали «стрелецкую ватру». Огонь из костра ученики школ сегодня развезут по всем населенным пунктам района, а в 20.00 в рамках акции «Поддержи огонь Лысони» «стрелецкие ватры» будут загораться на всех самых высоких горах Бережанщины.

Справка УНИАН. Гора Лысоня связана с героическими боями Украинских сечевых стрельцов в 1916 году. На горе построена символическая могила и построена часовня. Лысоня стала символом борьбы украинцев за независимость.