"Катя" снова превратилась в ураган

Тропический шторм "Катя" вновь превратился в ураган в Атлантическом океане, сообщает в воскресенье американский Национальный центр предупреждения ураганов.

Циклон находится в районе Подветренных островов и движется со скоростью 19 километров в час в северо-западном направлении. Если ураган не изменит направление, он может достичь побережья США. Порывы ветра в эпицентре "Кати" достигают скорости в 120 километров в час.

В минувшую пятницу ураган ослабевал до шторма с сопутствующими ветрами в 113 километров в час.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

В минувшие выходные на восточное побережье США обрушился тропический шторм "Айрин". Его жертвами стали 38 человек, а ущерб, по оценкам экспертов, может достичь 20 миллиардов долларов.