Завтра в Украине переменная облачность, без осадков

Завтра в Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 5 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на Закарпатье, в Крыму и Одесской области 11-16°; днем 19-24°, в западных областях и южной части 22-27°, на Закарпатье до 31°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

В столице без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 21-23°.

4 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.