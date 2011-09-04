Выстрелом из ружья убит майор милиции (дополнено)

Сегодня ночью в селе Семиполки Броварского района Киевской области выстрелом из ружья убит 37-летний майор милиции, начальник Калитнянского поселкового отдела внутренних дел Николай СИМОНЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время, как сообщил руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, Н.СИМОНЕНКО был убит возле сельского кафе около трех часов ночи выстрелом в упор из охотничьего ружья в брюшную полость.

По словам Н.ЖУКОВИЧА, офицер вместе с участковым проводили отработку территории, в том числе развлекательных ночных заведений. Как отметил Н.ЖУКОВИЧ, в сельском кафе майор сделал замечание нетрезвому посетителю, попросив его покинуть помещение.

"Тот выполнил просьбу работника милиции. Но пошел домой, взял охотничье ружье, вернулся к кафе, дождался, когда милиционер выйдет во двор, и выстрелил у него. После совершения преступления, как уже установлено, 34-летний мужчина бросил ружье и скрылся. Сейчас принимаются оперативно-розыскные меры для его задержания", - сообщил начальник ОСО.

Н.ЖУКОВИЧ также сообщил, что погибший милиционер был отцом 15-летнего сына.