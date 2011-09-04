В этом году "Мазепа-фест" продлится три дня

В Полтаве 9-11 сентября состоится всеукраинский фестиваль «Мазепа-фест»

Об этом УНИАН сообщили в оргкомитете фестиваля.

По его данным, в этом году «Мазепа-фест» будет проходить три дня: один день будет звучать бардовская музыка и два дня будут показывать кино.

9-10 сентября пройдут Дни кино, в рамках которых покажут художественный фильм «Фучжоу», где главные роли исполняют Богдан СТУПКА и Тарас ДЕНИСЕНКО. Также будет продемонстрирован победитель Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотой пальмовой ветви» - фильм «Кросс» и фильмы-призеры кинофестиваля «Открытая ночь».

Кроме того, во время Дней кино состоится встреча зрителей с режиссерами короткометражных фильмов Юлией ГОГОЛЬ и Дмитрием СУХОЛИТКИМ-СОБЧУКОМ.

11 сентября в Белой беседке пройдет день бардовской музыки, все желающие смогут услышать музыкуа украинского барокко XVI-XVIII веков.

«Мазепа-фест» - всеукраинский этно-рок фестиваль, посвященный памяти гетмана Украины Ивана Мазепы. Проходит ежегодно на Певчем поле в Полтаве. Фестиваль был учрежден в 2003 году народным депутатом Украины Николаем КУЛЬЧИНСКИМ.