Янукович: частный сектор экономики - важный фактор

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Сегодня частный сектор национальной экономики остается важным фактором повышения конкурентоспособности производства, укрепления позиций украинского товаропроизводителя на внутреннем и мировом рынках», - отметил глава государства в поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

Он выразил убеждение, что украинские предприниматели своим инициативным и настойчивым трудом и в дальнейшем будут способствовать росту интереса международного содружества к отечественным деловым кругам, укрепяя веру в возможность честно творить собственное благосостояние и крепкое государство.

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, приоритетной задачей органов государственной власти на всех уровнях является создание надлежащих условий для ведения бизнеса и устранения барьеров на пути его развития.

Президент пожелал предпринимателям крепкого здоровья, выдержки и оптимизма, чтобы каждое начатое дело было удачным и успешным, а также добра и счастья.