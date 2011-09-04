Число жертв тайфуна Талас растет

Мощный тайфун "Талас", обрушившийся на Японию, вызвал многочисленные оползни, жертвами которых, по данным телекомпании NHK, стали не менее восьми человек. Около двадцати человек числятся пропавшими без вести.

По данным Метеорологической службы Японии, центр тайфуна движется в северном направлении над Японским морем со скоростью около 20 км/час.

Власти Японии распорядились эвакуировать либо разослали рекомендации к эвакуации около 450 тысяч человек в центральной и западной части страны, сообщает Би-би-си.

В свою очередь, российские метеорологи предупредили власти Приморья о том, что "Талас" может обрушить на регион месячную норму осадков.