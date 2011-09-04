На Прикарпатье возбуждено уголовное дело против лесника, который скрыл вырубку 56 деревьев.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВС Украины в Ивано-Франковской области совместно со специалистами Государственной экологической инспекции в ходе проведения выборочной проверки соблюдения требований природоохранного законодательства выявили факты незаконных вырубок деревьев на территории Яворивского лесничества в Косивском районе.

По результатам проверок были составлены акты, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности 37-летнего лесника райагролесхоза. Правоохранители установили, что работник лесного хозяйства скрыл от учета несанкционированную вырубку 56 деревьев породы пихта обычная и пихта европейская общим объемом почти 52 кубических метра. В местах незаконной вырубки остались пни от деревьев.

По материалам милиции Ивано-Франковская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении лесника уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 статье 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Согласно актам проверки, из-за неподобающего выполнения служебным лицом своих служебных обязанностей лесному хозяйству нанесен ущерб на сумму почти 123 тысячи гривень.

В соответствии с санкцией статьи лесника могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет.