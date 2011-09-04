«Волошинский сентябрь» соберет представителей 26 стран

IX международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» пройдет на следующей неделе в поселке Коктебель в Крыму, он соберет представителей 26 стран.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма.

««Волошинский сентябрь» - одно из крупнейших культурных событий в масштабе СНГ, ориентированное на современную литературу во всех ее эстетических проявлениях. На него приезжают как известные, так и молодые современные литераторы, художники, музыканты, режиссеры и драматурги со всего мира для обмена опытом, участия в творческих вечерах и дискуссиях, мастер-классах», - отметила министр культуры Крыма Алена ПЛАКИДА.

Нынешний симпозиум посвящен 20-летию Содружества независимых государств и проводится под эгидой межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ.

Симпозиум откроется 6 сентября в Доме-музее Максимилиана Волошина.

Круглые столы, мастер-классы художников, драматургов и литераторов начнут работу 7 сентября в аудиториях Волошинского дома-музея и на территории Коктебеля. Также пройдут вечера поэзии Украины, России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Молдовы, Польши и других стран.

8 сентября участников фестиваля ожидают турнир поэтов «Коктебель-2011» и заплыв поэтов на приз журнала «Октябрь». Впервые в рамках симпозиума состоятся поэтическое шествие и футбольный матч «Команда Волошинского фестиваля против команды Коктебеля».

9 сентября состоится церемония награждения победителей международной Волошинской премии.

Кульминацией мероприятия 10 сентября станет перфоманс «Древо желаний».

Также в программе - конкурс видеопоэзии на приз зрительских симпатий, вечер «Поэзия и джаз», маленьких жителей Феодосии и Коктебеля ожидают встречи с детскими писателями России и подарки от издательств.