В Симферополе под мусорником нашли 12 килограммов ртути

В Симферополе 2 сентября возле мусорника нашли емкость с 12 килограммами неизвестного вещества, похожего на ртуть, а в одной из школ - банку с 20 литрами аммиака.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Спасатели обработали территорию возле контейнеров с мусором демеркуризационным раствором.

Превышения предельно допустимой концентрации паров ртути в воздухе не обнаружено.

Неизвестное вещество отправили в симферопольское горуправление МЧС на временное хранение.

Емкость с 20 литрами жидкого вещества светлого цвета в производственной упаковке с надписью «Аммиачная вода» 25-процентный раствор обнаружена в подвале школы №21.

Концентрация аммиака в воздухе - 0 мгм3.

Спасатели утилизировали вещество.