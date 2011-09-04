Мэры Киева и Киото посетили детскую академию искусств

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ и мер города Киото Дайсаку КАДОКАВА посетили Киевскую детскую академию искусств, где имели возможность ознакомиться с работами молодых талантов Украины в отрасли изобразительного, хореографического и музыкального искусства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам А.ПОПОВА, отношения между странами зависят от роли, профессиональной подготовки дипломатов, однако огромная роль отводится «народной дипломатии».

«Считается, что отношения между странами зависят от роли, профессиональной подготовки и профессионализма дипломатов, но сегодня мы убедились в важности «народной дипломатии». В этом зале представлены прекрасные произведения изобразительного искусства, сделанного руками киевских и киотских детей. Здесь неважно, на каком языке ты разговариваешь: украинском или японском, ведь эти работы прекрасны, а прекрасное не нуждается в переводе», – сказал А.ПОПОВ.

Также он прибавил, что у Киева и Киото есть много поводов для развития дружеских отношений и сотрудничества. В частности в отрасли культуры и искусства. Также председатель КГГА отметил, что очень важным является развитие сотрудничества между нашими учебными заведениями, ведь потенциал учебных заведений города – университету Шевченко, КПИ и других – очень высокий.

Кроме того, А.ПОПОВ подчеркнул важность развития деловых отношений для реализации масштабных проектов в отрасли энергосбережения, электроники и тому подобное.