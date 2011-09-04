Арбузов обещает ускорить ипотечные кредиты
Лидером станет Ощадбанк
Национальный банк Украины совместно с государственными банками (Укрэксимбанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Банк «Киев») разработали специальную программу для ускорения темпов развития ипотечного кредитования в стране.
Об этом сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина».
«Для того чтобы поднять строительство, мы вместе с государственными банками разработали специальную программу, о старте которой будет объявлено в ближайшее время», – сказал он.
При этом он пояснил, что эта программа нацелена на значительное ускорение темпов развития ипотечного кредитования, и в ее рамках госбанки будут рефинансировать остальные финучреждения.
«Сегодня Кабмином уже подписаны разрешения на участие в этой программе по четырем управляемым им банкам — Укрэксимбанку, Ощадбанку, Укргазбанку и «Киеву», – добавил глава НБУ.
Также С.АРБУЗОВ добавил, что лидером данной программы станет Ощадбанк.