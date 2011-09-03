Пугачева и Галкин приехали в Крым в собственном вагоне

Российская певица Алла ПУГАЧЕВА в субботу приехала на первый Международный музыкальный фестиваль "Крым мьюзик фест", который открывается в Ялте 6 сентября.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, до Симферополя из Москвы А.ПУГАЧЕВА и артист Максим ГАЛКИН ехали на поезде в собственном вагоне.

На перроне звезду приветствовала многочисленная толпа поклонников. В Ялте она намерена осмотреть концертный зал "Юбилейный", где будут проходить все основные мероприятия фестиваля, а также встретиться с конкурсантами.

Как отметили в пресс-службе, А.ПУГАЧЕВА внимательно изучала музыкальный материал, присланный на конкурс со всего мира. "Пожалуй, впервые наш слушатель и зритель увидит такое разнообразие стилей и жанров в рамках одного фестиваля. Каждый участник - это особая, неповторимая история его страны, его культуры... Надеюсь, что знакомство с таким многоголосьем подарит истинную радость всем, кто окажется сопричастным к "Крым мьюзик фест", - сказала А.ПУГАЧЕВА, подводя итоги конкурсного отбора.

Российская примадонна - художественный руководить и президент фестиваля. Возглавляет жюри София РОТАРУ, ее замещают Валерий ЛЕОНТЬЕВ и Глория ГЕЙНОР (США). В жюри будут четыре мэтра мировой эстрады, чьи имена будут названы только после объявления всех конкурсантов. Такая позиция оргкомитета фестиваля связана с целью обеспечить беспристрастность мнений и чистоту голосования на конкурсе, призовой фонд которого становит 200 тысяч долларов и является крупнейшим среди подобных мероприятий.

Гран-при составит половину этой суммы - 100 тысяч долларов, первая премия - 50 тысяч, вторая - 30 тысяч и третья - 20 тысяч долларов.

"Главный акцент конкурса - презентация аутентичных музыкальных направлений и мультикультурных особенностей всех континентов мира исполнителями, которые имеют опыт выступления на профессиональной сцене", - отметили в пресс-службе фестиваля.

В гала-концертах фестиваля примут участие звезды российской и мировой поп-музыки.

"Крым мьюзик фест" будет проходить на разных площадках, основная - концертный зал "Юбилейный" в Ялте, куда уже завезли более 800 тонн оборудования. Вторая будет располагаться на набережной возле фонтанов, а третья - прямо возле моря. На этих сценах выступят почти полсотни звезд шоу-бизнеса.