В Винницкой области упал самолет

В Теплицком районе между селами Саша и Костюковка Винницкой области в субботу упал самолет Ан-2, зацепившись за верхушку деревья, пилот погиб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Винницкой области.

По его словам, сегодня с самого утра самолет осуществлял работы на полях одного из винницких сельхозпредприятий.

После заправки при взлете, это было около 12 часов, самолет зацепился шасси за верхушку дерева, перевернулся и врезался в землю. После чего самолет взорвался и начался пожар, который заметили жители села Саша, они и вызывали спасательные службы.

За штурвалом самолета находился 60-летний житель Полтавской области, который погиб на месте.