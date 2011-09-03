В Вильнюсе открыли памятник Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, председатель Сейма Литовской Республики Ирэна ДЯГУТЕНЕ, посол Литовской Республики в Украине Пятрас ВАЙТЕКУНАС.

Во время церемонии открытия В.ЛИТВИН отметил: «Сегодня, я убежден, неординарное событие. Я выражаю искреннюю благодарность, что здесь, в прекрасном месте, встал памятник нашему пророку, планетарной фигуре Тарасу Шевченко».

Председатель ВР отметил, что Т.Шевченко в городе Вильно (тогдашнее название Вильнюса) учился живописи в 1829-31 гг., и ощутил себя художником, в этом городе проявился его талант. «Ведь именно здесь он понял и осознал, что за свободу нужно бороться… Я счастлив сегодня оттого, что в Вильно есть памятник Т.Шевченко», - отметил В.ЛИТВИН.

В свою очередь, И.ДЯГУТЕНЕ отметила: «Через 10 лет работы в Вильнюсе стоит памятник Т.Шевченко. Мы должны помнить, что он воспевал свободу, создавал украинский язык и воспевал независимость Украины. Это мост между нашими народами, мост, проложенный в будущее».

Как известно, в Литве проживают около 22 тысяч украинцев, они составляют 0,65% населения Литовской Республики.