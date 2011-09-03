В «Чигирин» на две недели съедутся мастера народного искусства

В Черкасской области 5 сентября в селе Суботове Чигиринского района на базе Национального историко-культурного заповедника «Чигирин» состоится открытие Всеукраинского симпозиума народного искусства 2011 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Национальном историко-культурном заповеднике «Чигирин», Всеукраинский симпозиум народного искусства продлится две недели. На симпозиум приглашены мастера из разных регионов Украины: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Черниговской области, которые работают в разных видах народного искусства: народная картина, традиционные декоративные росписи на бумаге, каменная и деревянная скульптура, гончарство, резьба по дереву и плетение из соломы.

Акция проводится с целью повышения профессионального мастерства участников симпозиума, привлечения творческой молодежи к делу сохранения, возрождения и популяризации народного искусства в Украине.

После симпозиума состоится выставка, на которой будут представлены произведения его участников. Работы мастеров народного искусства, изготовленные во время симпозиума, будут торжественно переданы в фонды Национального историко-культурного заповедника «Чигирин».