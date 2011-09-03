Начальник службы «Днепрогаза» погорел на взятке

2 сентября работники управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД в Днепропетровской области во время получения 205 тыс. грн. взятки задержали начальника одной из служб ПАО «Днепрогаз». Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД.

Злоумышленник требовал и получил взятку от заместителя директора одного из частных предприятий Днепропетровска за беспрепятственное введение в эксплуатацию комплексов телеметрических измерений и сигнализации газорегуляторных пунктов с автономным питанием. Также чиновник «Днепрогаза» обещал подписать акты испытаний указанного оборудования.

По факту получения взятки прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией указанной статьи злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.