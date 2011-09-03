В Украине продано земли на 400 миллионов

В Украине за январь-июль т.г. продано 1805 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 4,2 га на общую сумму 404,27 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, в государственный и местные бюджеты от продажи земли с начала текущего года поступило 675,2 млн. грн., из них в госбюджет - 68,1 млн. грн.

По данным пресс-службы, за 7 месяцев этого года на земельных торгах продано 32 земельных участка площадью почти 50 га и стоимостью 28,5 млн. грн. и права аренды на 241 земельный участок общей площадью 3,5 тыс. га стоимостью 11,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В Украине за 7 месяцев 2010 года было продано 2545 земельных участков и прав аренды на них общей площадью 5,6 тыс. га стоимостью 679,1 млн. грн. За этот период в госбюджет поступило 71,5 млн. грн. от продажи земли.

За 7 месяцев 2010 года на земельных торгах был продан 81 земельный участок площадью 37,42 га и стоимостью 26,5 млн. грн. и права аренды на 286 земельных участков общей площадью 4,7 тыс. га и стоимостью 14,2 млн. грн.