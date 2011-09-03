На базе сельской школы власть создает «школу лидеров»

На Буковине в селе Каменная Сторожинецкого района на базе недавно построенной школы власть Черновицкой области решила создать областную «школу лидеров».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ.

“Это современное со всей необходимой инфраструктурой учебное заведение, на базе которого создается «школа лидеров». Через так называемую “воскресную школу” будет введена системная подготовка нынешних школьников, которые имеют соответствующие данные, как будущих лидеров в сфере государственного управления”, - сообщил губернатор БУКОВИНЫ.

По словам М.ПАПИЕВА, школьники двух-трех последних лет обучения в общеобразовательном учебном заведении, которые будут иметь высокие знания и лидерские качества, например, победители престижных конкурсов и олимпиад, еженедельно дополнительно будут посещать специальные курсы в «школе лидеров». Занятия с ними будут проводить известные специалисты отечественной и зарубежной элиты, в частности, специалисты по государственному управлению, действующие министры и народные депутаты Украины, сказал губернатор.

Он добавил, что задача органов местной власти – обеспечить опекой этих детей и способствовать их становлению.

“Дети, которые будут учиться в школе лидеров, должны видеть перспективу своего карьерного роста - учебу в престижных вузах, трудоустройство на конкретные должности в органах управления. То есть, школьники с детства будут готовиться быть городским председателем, руководителем администрации, народным депутатом или министром. Власть должна видеть это стремление ребенка и помочь ему получить соответствующие знания и опыт. Это является важной составляющей кадровой политики краевой власти”, - подытожил М.ПАПИЕВ.