"Укрзализныця" запустила поезд "Иван Кожедуб"

К именным поездам «Укрзализныци», названным в честь Героев Советского Союза «Николаем Конаревым» и «Георгием Береговым», добавится третий – «Иван Кожедуб». Торжества по случаю выхода поезда в первый рейс состоялись сегодня в Сумах на перроне местного железнодорожного вокзала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, имя героя получит обновленный скорый поезд Харьков-Сумы-Москва №117/118. Его 12 вагонов за месяц полностью отремонтировали рабочие вагонных депо Гребенка и Харьков-Сортировочный.

Имя легендарного летчика-истребителя досталось поезду не случайно – Иван Кожедуб родом из села Ображеевка на Сумщине, учился он в Чугуевской военной авиационной школе летчиков в Харьковской области, а умер в Москве. Таким образом, имя героя связывает между собой все три города.

Новое имя поезд получил 2 сентября - в день 68-й годовщины освобождения г. Сумы от фашистских захватчиков.