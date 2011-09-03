Янукович утвердил план мер по противодействию терроризму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ «Об утверждении плана мер по противодействию терроризму на 2011–2013 годы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ отметил, что принятие этого документа позволит повысить эффективность функционирования общегосударственной антитеррористической системы, улучшит состояние охраны и безопасности объектов возможных террористических посягательств, усилит координацию и повысит уровень готовности сил и средств субъектов борьбы с терроризмом для предотвращения и прекращения возможных террористических проявлений.

Также принятие этого документа позволит углубить взаимодействие со специальными службами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам борьбы с терроризмом и улучшит уровень информационного, научно-методического и материально-технического обеспечения деятельности субъектов борьбы с терроризмом и органов исполнительной власти в сфере борьбы с терроризмом, сказал А.ПОРТНОВ.

В.ЯНУКОВИЧ также своим распоряжением утвердил персональный состав Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.