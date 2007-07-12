Маршрутки в Киеве привязали к остановкам

Киевский городской совет ограничил предельную скорость движения наземного пассажирского транспорта общего пользования до 50 км в час (кроме такси).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета с целью благоустройства работы наземного общественного транспорта на маршрутах общего пользования Киева.

Кроме того, депутаты определили границы центральной части столицы, где будет упорядочена маршрутная сеть общественного транспорта.

Депутаты утвердили границы центральной части по улицам: площадь Леси Украинки, улица Кутузова, улица Цитадельная, улица Январского восстания, улица Грушевского, Владимирский спуск, улица Сагайдачного, Контрактовая площадь, улица Межигирская, улица Нижний Вал, улица Глубочицкая, улица Артема, улица Чорновила, проспект Победы, площадь Победы, улица Саксаганского, улица Коминтерна, улица Эспланадная, бульвар Леси Украинки.

Отныне перевозка пассажиров будет осуществляться в пределах центральной части города на конкурсных условиях только транспортом общего пользования большой и сверхбольшой вместимости, который работает в обычном режиме движения с возмещением расходов на перевозку льготных категорий пассажиров, используя троллейбусы и автобусы, изготовленные по новейшим технологиям длиной 12-19 метров и низким уровнем пола, а автобусы, которые соответствуют нормам экологической безопасности не ниже «Евро-2».

Депутаты также приняли решение о введении на городских автобусных маршрутах, которые работают в режиме маршрутного такси, фиксированные остановки. В свою очередь, Киевской городской государственной администрации поручено осуществить оптимизацию маршрутной сети наземного пассажирского транспорта.

Также депутатский корпус Киевсовета обращается к управлению ГАИ ГУ МВД Украины с рекомендацией установить контроль за соблюдением водителями перевозчиков пассажиров утвержденных Киевсоветом требований.