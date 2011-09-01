Француженка родила в самолете
22:06, 01 сентября 2011Общество
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Под аплодисменты
Обычный рейс итальянской авиакомпании Alitalia Милан - Париж надолго запомнится экипажу: одна из пассажирок родила прямо на борту самолета.
Как сообщает агентство ANSA, француженка почувствовала первые схватки примерно в середине полуторачасового полета.
Всего через пару минут после приземления в парижском аэропорту имени де Голля экипажу пришлось принимать роды, а вскоре прибыли и сотрудники скорой помощи аэропорта.
Пассажиры рейса приветствовали новорожденного громкими аплодисментами, замечает РИА "Новости".
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