Француженка родила в самолете

Под аплодисменты

Обычный рейс итальянской авиакомпании Alitalia Милан - Париж надолго запомнится экипажу: одна из пассажирок родила прямо на борту самолета. Как сообщает агентство ANSA, француженка почувствовала первые схватки примерно в середине полуторачасового полета. Всего через пару минут после приземления в парижском аэропорту имени де Голля экипажу пришлось принимать роды, а вскоре прибыли и сотрудники скорой помощи аэропорта. Пассажиры рейса приветствовали новорожденного громкими аплодисментами, замечает РИА "Новости".

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