Экс-спикера Крыма будут судить в Запорожье

Экс-спикера парламента АР Крым Анатолия ГРИЦЕНКО, обвиняемого в совершении преступлений, повлекших нанесение ущерба на сумму свыше 25 млн. грн., будут судить в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел направил данное дело в апелляционный суд Запорожской области, который определил ее подсудность Коммунарскому районному суду г. Запорожья».

По данным прокуратуры, предварительное рассмотрение дела экс-спикера крымского парламент, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) назначено на 7 сентября.

Как сообщал УНИАН, депутат крымского парламента А.ГРИЦЕНКО (фракция Партии регионов), который занимал должность спикера Верховной рады Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах, был задержан 24 января.

Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста.

Прокуратура 18 июля направила дело А.ГРИЦЕНКО в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности, он передал его в Высший спецсуд Украины.

А.ГРИЦЕНКО обвиняется в противоправном прекращении военному совхозу «Азовский» права пользования участком площадью 4,8 тыс. га, в превышении власти при выделении земель коммерческому предприятию и в нарушении порядка выплаты материальной помощи.