В Борисполе из банкомата украли 1 миллион

В ночь с 30 на 31 августа в городе Борисполе Киевской области в помещении жилищно-коммунального предприятия, которое находится на улице Киевский шлях, 27, из банкомата банка «Аваль» похитили около 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, милицию на место преступления вызвали работники учреждения, которые, придя утром на работу, обнаружили разбитый банкомат. По данным милиции, «злоумышленники проникли в помещение через пластиковые двери холла и с помощью инструментов открыли денежный автомат, который не был оснащен ни сигнализацией, ни камерой видеонаблюдения и вообще никак не охранялся».

Сейчас воров разыскивают. Работники милиции обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию по поводу этого события.

Как отметили в ОСО, это не первый случай кражи денег из банкомата в Бориспольском районе.

«Милицию удивляет и шокирует легкомысленность и непрофессионализм работников банковских учреждений. Зная о частых ежегодных случаях краж и грабежей из банков и банкоматов, их устанавливают и оставляют без надлежащей охраны. Предупреждения милиционеров об очевидной опасности и возможных неприятностях при этом упрямо игнорируют. Это все равно, что оставить без присмотра открытую сумку с деньгами и драгоценностями посреди многолюдной улицы и уйти, а потом кого-то обвинять в том, что ее украли», - говорится в сообщении.