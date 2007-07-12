Юбилейный КаZантип пройдет на Марсе

28 июля в селе Поповка под Евпаторией (Крым) состоится официальное открытие Республики Z (более известен как КаZантип).

"Открытие пройдет в ноль часов ноль минут в ночь с 27-го на 28-е июля", - сообщили корреспонденту УНИАН в оргкомитете по проведению "молодежного курорта".

В этом году КаZантип отмечает 15-летний юбилей. Будет работать 6 танцполов, ожидается приезд большого числа ди-джеев, в том числе из стран Евросоюза и России.

29 июля пройдет день "никто ничего не помнит", а 30 июля - "открытие марсианской колонии". "В этом году КаZантип пройдет на Марсе, доехать туда можно на специальном лифте", - сообщили в "каZантипском" оргкомитете, добавив: что на самом деле означает "открытие марсианской колонии", узнают те, кто попадут в Республику Z.

В оргомитете не стали прогнозировать, сколько людей посетят КаZантип в этом году, отметив, что главное, чтобы "было хорошее настроение и хорошая погода".

Стоимость входа на КаZантип также не собщили, отметив, что это не принципиальный вопрос.

Закрытие КаZантипа состоится 26 августа.