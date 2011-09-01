Эксперт убеждает: что Америке хорошо, Украине - не очень

По мнению заместителя директора НТЦ «Психея» Геннадия РЯБЦЕВА, тема сланцевого газа как фактора геополитического влияния актуальна только для Соединенных Штатов, способных отказаться от поставок этого энергоносителя из-за рубежа в сжиженном виде.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом Г.РЯБЦЕВ заявил в ходе экспертного интервью институту в рамках исследовательской программы «Сланцевый газ в Украине и мире».

«Стремительному развитию добычи сланцевого газа на территории США способствовал целый ряд факторов: мощный экономический потенциал, значительные запасы и огромные малозаселенные территории, высокая степень изученности месторождений, постоянно совершенствующая технология бурения, близость к районам потребления газа, льготное налогообложение, развитая инфраструктура газотранспортных сетей и стремление к достижению энергетической безопасности за счет собственных ресурсов», - объясняет эксперт.

«Понятие энергетической безопасности государства многогранно, но для США – это синоним независимости. Отсюда стремление к выпуску биотоплива из сельхозпродукции с сокращением посевных площадей для производства продуктов питания; расходование миллиардов долларов на возобновляемые источники энергии, осознавая при этом, что конец эпохи углеводородов наступит еще очень не скоро, и дело здесь не в глобальном потеплении. И предложения нынешнего Президента США Барака ОБАМЫ снять запрет на добычу углеводородов у побережья Виржинии, Флориды и Мексиканского залива, что приведет к неминуемым экологическим последствиям. Эти примеры можно продолжить. Все указанное наталкивает на мысль о том, что добыча сланцевого газа – чисто американское явление», - отметил он.

Главной же экологической проблемой, по мнению Г.РЯБЦЕВА, является возможность загрязнения водоносных пластов метаном и используемыми растворами. «Даже очищенный буровой раствор, в котором на химические добавки приходится всего 1-2%, способен отравить грунтовые воды, тем более, что из скважин поднимают только треть используемой воды. Некоторые компоненты, которые применяют для достижения требуемой вязкости жидкости разрыва, имеют канцерогенный характер, поэтому их попадание в пласты, содержащие подземные воды, опасно. К тому же, трещины от гидроразрыва могут распространяться вверх, загрязняя грунтовые воды закачиваемой жидкостью или способствуя поступлению в них метана», - считает эксперт.

Также Г.РЯБЦЕВ отметил, что уголовная ответственность за проведение гидроразрывов введена во Франции, мораторий на гидроразрыв введен в штате Нью-Йорк (США), а также – на землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ).

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа. По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.