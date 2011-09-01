У Януковича в Австрии вышла книга
06:22, 01 сентября 2011Общество
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Первые экземпляры - университетам
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отослал первые экземпляры своей книги «Opportunity Ukraine», которая вышла недавно в австрийском издательстве «Mandelbaum verlag», студентам украинских университетов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, В.ЯНУКОВИЧ передал книги Киевскому национальному университету имени Шевченко и Национальному университету «Киево-Могилянская Академия».
В сообщении отмечается, что книга В.ЯНУКОВИЧА о возможностях Украины также будет разослана в иностранные учебные заведения, в которых есть программы славянских исследований.
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