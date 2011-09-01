На шахте установили "левое" оборудование

Прокуратура Горловки Донецкой области возбудила уголовное дело по факту подделки документов на участие в тендере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что должностные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью внесли в официальные документы заведомо неправдивые данные о наличии дилерских отношений с луганским предприятием (производителем шахтного оборудования). В дальнейшем эти фальшивые документы были использованы для участия в тендере, который проводился государственным угледобывающим предприятием. Руководство вышеуказанного ООО в торгах одержало победу.

Впоследствии должностные лица, злоупотребляя служебным положением, исходя из корыстных мотивов, в интересах третьих лиц установили на государственном предприятии по добыче угля оборудование, которое не отвечало спецификациям к договорам, не имело паспортов заводов производителей и протоколов испытаний. Всего было установлено техники на сумму более чем 1,5 млн. грн., тем самым государственным интересам был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.