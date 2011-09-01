Гендиректору "Калиновского рынка" предъявлено обвинение

Прокуратура Черновицкой области завершила досудебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора коммунального предприятия «Калиновский рынок» Ивана РЫНЖУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры, И.РЫНЖУКУ предъявлено окончательное обвинение по ч.4 ст.368 (получение взятки путем вымогательства), ст.15 (покушение на преступление), ст.368 ч.3 (получение взятки в особо крупном размере), ст.364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия) УК Украины.

Также обвинение предъявлено еще двум фигурантам этого уголовного дела, которые И.РЫНЖУКОМ были задействованы в преступные схемы.

«Обвиняемым и их защитникам в соответствии со ст.218 УПК Украины объявлено о завершении досудебного следствия и предоставлены материалы дела для ознакомления. В дальнейшем это уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, директор «Калиновского рынка» И.РЫНЖУК вместе с двумя руководителями частного предприятия был задержан 16 апреля 2011 года по подозрению в получении 250 тысяч долларов взятки от предпринимателя за подписание договора аренды на длительный срок торгового павильона.

Также стражи порядка выявили у И.РЫНЖУКА и его семьи 800 млн. грн. вложений в разные фирмы и предприятия. Кроме того, И.РЫНЖУК и его родственники были учредителями и соучредителями в 25 фирмах в Украине, в частности, ему принадлежали ювелирная фирма «Джемма» в Киеве и 67 крупногабаритных торговых контейнеров на рынке.

Прокуратурой Буковины против директора КП ГТК "Калиновский рынок" и его двух компаньонов - директора ООО и его заместителя - сразу возбудили уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины - «Получение взятки в особо крупных размерах».