Как на украинцев повлиял политический кризис (опрос)

20% населения Украины считают, что политический кризис их лично не касается.

Такие данные своего социологического исследования передал агентству УНИАН Институт Горшенина. В частности, украинцы отвечали на вопрос: «Как на Вас лично повлиял политический кризис в стране?».

Кроме того, треть опрошенных отметила изменения в своем отношении к политическим лидерам, четверть – перемены в материальном положении.

18% украинцев утверждают, что в результате политического кризиса изменились их политические убеждения, и столько же опрошенных отмечают изменение интереса к политической информации.

Две трети украинцев уверены, что политический кризис ухудшил экономическую ситуацию в стране, и только 3% опрошенных считают, что кризис улучшил экономическое положение в Украине. При этом 22% не отмечают изменений в экономической жизни страны под влиянием политических недоразумений.

Эксперт Института Горшенина Виктория САВОСТЬЯНОВА объясняет подобные результаты тем, что в восприятии граждан Украины политическая жизнь страны давно не связывается с повседневными проблемами каждого человека. «Жители Украины не связывают с властью решение своих бытовых вопросов - улучшение жилищно-коммунальных условий, уборка улиц, улучшение ситуации на дорогах, снижение цен на потребительские товары. Получается разрыв в цепочке «Улучшение жизни – выборы – власть» - утверждает эксперт.

Социологическое исследование проводилось Институтом Горшенина с 4 по 18 июня 2007 года в 129 населенных пунктах Украины в рамках годовой программы «Ментальные основы выбора». Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.