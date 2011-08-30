Президент России наградил Богдана Ступку
21:56, 30 августа 2011Общество
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Орденом Почета
|Богдан Ступка
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ российский президент подписал 25 августа.
«За большой вклад в развитие связей между Российской Федерацией и Украиной в области культуры наградить орденом Почета СТУПКУ Богдана Сильвестровича – художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Украина», - говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, 27 августа Д.МЕДВЕДЕВ поздравил Б.СТУПКУ с 70-летием.
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