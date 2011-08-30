Президент России наградил Богдана Ступку

21:56, 30 августа 2011
Общество
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Орденом Почета

Богдан Ступка
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил украинского актера Богдана СТУПКУ орденом Почета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ российский президент подписал 25 августа.

«За большой вклад в развитие связей между Российской Федерацией и Украиной в области культуры наградить орденом Почета СТУПКУ Богдана Сильвестровича – художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Украина», - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Д.МЕДВЕДЕВ поздравил Б.СТУПКУ с 70-летием.

 

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