Президент России наградил Богдана Ступку

Орденом Почета

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил украинского актера Богдана СТУПКУ орденом Почета. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ наградил украинского актера Богдана СТУПКУ орденом Почета. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ российский президент подписал 25 августа. «За большой вклад в развитие связей между Российской Федерацией и Украиной в области культуры наградить орденом Почета СТУПКУ Богдана Сильвестровича – художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Украина», - говорится в указе. Как сообщал УНИАН, 27 августа Д.МЕДВЕДЕВ поздравил Б.СТУПКУ с 70-летием.

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