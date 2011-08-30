Ивано-франковские таксисты пикетировали милицию

Сегодня в Ивано-Франковске состоялась акция протеста таксистов. Как передает корреспондент УНИАН, таксисты на своих машинах прибыли к управлению милиции и привезли на эвакуаторах два обгоревших автомобиля такси, которые были сожжены неизвестными этой ночью.

По словам таксистов, такие случаи происходят уже не в первый раз. В течение прошлого месяца было сожжено 5 автомобилей одного из частных перевозчиков. Таксисты заявляют, что обращались в милицию, чтобы нашли поджигателей. Они также требуют от властей принять меры для безопасной работы.

Пикетчикам в милиции сообщили, что возбуждены уголовные дела по факту хулиганства, ищут виновников, которых накажут. После этого таксисты разъехались.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, милиция расследует факты хулиганства, связанные с повреждением автомобилей такси. По предоставленной информации, за последние полтора месяца в Ивано-Франковске было зарегистрировано несколько фактов совершения хулиганских действий неизвестными лицами в отношении автомобилей, которые работают на рынке услуг такси. По этим фактам возбуждены уголовные дела, милиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников. Милиция отрабатывает ряд версий и выясняет конкретные причины того, почему объектами посягательства становятся автомобили одной и той же фирмы-перевозчика.

«29 августа в вечернее время зарегистрировано еще два случая повреждения автомашин этой же фирмы, - сообщили в милиции. - Разделяя обеспокоенность работников предприятия-перевозчика в связи с этими событиями криминального характера, милиция прилагает максимум усилий и возможности для того, чтобы всесторонне расследовать эти противоправные проявления и привлечь виновных к уголовной ответственности за хулиганство и повреждение имущества автовладельцев. Проведенные мероприятия дали определенные результаты, однако в интересах следствия разглашать их пока преждевременно».