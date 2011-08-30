Мажоры из Украины и РФ «кинули» ночной клуб в Италии на ?86 тысяч
Владелец обращался в прокуратуру
Шесть молодых людей из Украины и России сбежали из элитного ночного клуба в итальянской Сардинии, чтобы не оплачивать счет на 86 тысяч евро.
По данным итальянских СМИ, которые приводит польский TVN24, владелец эксклюзивного клуба Billionaire, где отдыхали дети российских и украинских олигархов, добился оплаты счета только после подачи заявления в прокуратуру.
“Шесть молодых людей гуляли в клубе по максимуму всю ночь. Когда утром нужно было заплатить счет на 86 тысяч евро, они искренне признались, что у них нет с собой денег и платежных карт”, - описали ситуацию СМИ.
Согласно сообщению, молодые люди за ночь выпили и вылили на себя более 90 бутылок элитного шампанского, каждая из которых стоит 500 евро, и не скупились, заказывая другие напитки и закуски.
После того, как оказалось, что они не могут заплатить счет в клубе, молодые люди выехали из Италии, а позже через своих адвокатов добивались от владельца клуба 36 тысяч долларов скидки.
Владелец клуба - шеф Формулы-1 Фальвио БРИАТОРЕ - не согласился ни на какие скидки и подал заявление в прокуратуру.
“Следователи передали дело в суд, но в тот же день на счет клуба поступило 86 тысяч евро, переведенных из украинского банка”, - сообщают СМИ.