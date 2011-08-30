Патриарший Собор УГКЦ соберется в Бразилии

С 31 августа по 4 сентября в Бразилии, в городе Прудентополисе, будет проходить V сессия Патриаршего Собора Украинской Греко-католической церкви.

Собор будет проходить под общей темой «Призвание к богопосвященной жизни». Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженнейший СВЯТОСЛАВ (ШЕВЧУК) назвал Собор «очень важным всецерковным форумом, потому что Патриарший Собор собирает воедино епископат, священников, монахов, монахинь и мирян из всех епархий нашей церкви целого мира».

Такой Собор проходит в УГКЦ каждые пять лет. Темой прошлого форума была «Молодежь в церкви третьего тысячелетия».

Как отметил глава УГКЦ, «сейчас центром внимания целой церкви будет «Призвание к богопосвященной жизни», потому что, как известно, этот год церковь посвятила именно призванию к богопосвященной жизни. Поэтому, монашеская жизнь: какой она есть, какой она должна быть, что сегодня церковь ждет от монахов, монахинь, то есть всех тех, кто живет жизнью, полностью посвященной Богу? Именно эти вопросы будут обсуждать на Соборе», – сообщил он.

Предстоятель УГКЦ считает знаменательным то, что такая сессия Собора состоится за пределами Украины – в Бразилии.

«Организация Украинской церкви в Латинской Америке была осуществлена именно силой нашего монашества. Это отцы василиане, отцы салезиане, также сестры василианки, сестры служебницы. Это были усилия нашей Церкви, которая на протяжении прошлого века служила нашим людям в тех отдаленных местах, куда их забросила судьба. Сегодня мы хотим еще раз осмыслить содержание, а следовательно и формы служения тех лиц, которые живут богопосвященнной жизнью», - сказал Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Сам Предстоятель на Соборе выступит с докладом об интеллектуальном воспитании монашества, что всегда было необходимым для воспитания Церкви, сказал он.

31 августа состоится торжественное открытие Собора. 1 сентября будут обсуждать тему «Божий призыв». 2 сентября будут дискутировать на тему «Посланничество богопосвященных лиц». Темой третьего дня станет «Воспитание (формация) богопосвященных лиц». Завершится Собор 4 сентября Божественной литургией, после которой владыки переедут в город Куритиба, где 5 сентября начнется заседание Синода епископов УГКЦ.