В милиции говорят, что болельщика «Динамо» отпустили с миром

Милиция не выдвигала никаких обвинений киевскому болельщику, задержанному вчера по подозрению в избиении стюарда стадиона им. Лобановского во время футбольного матча «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов).

Как сообщили УНИАН в ООС ГУ МВД Украины в г. Киеве, в райуправлении милиции болельщика опросили по поводу событий, провели ряд очных ставок, в том числе с потерпевшим, который опознал молодого мужчину, отметив, что видел его среди тех, кто его избивал.

В свою очередь задержанный, на которого указал потерпевший, сказал, что, наоборот, пытался прекратить драку.

По данным милиции, болельщику не выдвинуто никаких обвинений, он не имеет никакого процессуального статуса и после проведения следственных действий вчера был отпущен.