ГПУ передала в суд дело «чешского шпиона»

Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело «чешского шпиона». Об этом пишет сегодня «КоммерсантЪ в Украине».

Как сообщал УНИАН, 29 августа Отдел по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины сообщил, что ГПУ направила в суд уголовное дело в отношении должностного лица одного из государственных предприятий, продавшего иностранцу государственную тайну. В частности, 26 августа 2011 года утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению гражданина С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 Уголовного кодекса Украины - «Передача или сбор сведений, представляющих конфиденциальную информацию, которая находится во владении государства»"; карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Досудебное следствие по этому делу проводило Главное следственное управление СБУ, сотрудники которого установили, что обвиняемый, занимая ответственную должность на госпредприятии, "вступил в преступный сговор с представителем иностранного государства и за денежное вознаграждение собрал и передал сведения в сфере разработок вооружения и военной техники Украины и экспортного потенциала в этой области".

"Это вся информация, которую мы можем обнародовать по этому делу. Мы не вправе даже назвать суд, куда было передано дело, поскольку оно секретное", – сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО.

Как стало известно "Ъ", «гражданином С. является бывший сотрудник госпредприятия "Завод 410 гражданской авиации", о задержании которого в СБУ сообщили в мае этого года. Тогда он оказался одним из фигурантов скандала с чешскими дипломатами – полковником Зденеком КУБИЧЕКОМ, атташе по вопросам обороны посольства Чехии в Украине, и майором Петрой НОВОТНОЙ, военным атташе этого посольства».

По данным газеты, именно С. предоставлял дипломатам данные о работе завода "Южмаш", программах разработки самолетов Ан-70 и Ан-178, а также техническую документацию станции "Адрос", которая обеспечивает активную защиту самолетов и вертолетов от управляемых средств поражения. После того, как СБУ установила связь дипломатов с сотрудником госпредприятия "Завод 410 гражданской авиации", З.КУБИЧЕК и П.НОВОТНА были объявлены персонами нон-грата в Украине. В то же время, в Праге отказались признать факт шпионажа и предположили, что высылка дипломатов стала ответным шагом Киева на предоставление Чехией политического убежища бывшему министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ, отмечает газета.