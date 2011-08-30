Эксперт подсчитал, на сколько подорожает бензин

В сентябре розничные цены на бензин А-95 в Украине увеличатся примерно на 0,5 грн./литр – до 10,70-10,80 грн./литр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, увеличение цен будет вызвано повышением с 1 сентября акцизного сбора на нефтепродукты.

«В сентябре у нас кроме внешнего фактора, а именно мировых цен, конечно, будет обостренное внимание на таком внутреннем факторе, как увеличение акцизного сбора. Согласно последним изменениям в Налоговом кодексе, до 1 сентября действует сниженная ставка – 132 евро за тонну на бензин и 20-30 евро за тонну дизтоплива. С 1 сентября мы возвращаемся к повышенным ставкам акцизного сбора – 182 евро за тонну бензина и на 20-30 евро будет повышение на дизтопливо», - рассказал эксперт.

По его словам, поскольку акцизный сбор является прямым налогом на потребителя, то безусловно со временем он будет учтен в конечную цену потребителя и найдет свое отражение на стеллах автозаправок.

По подсчетам эксперта, из-за повышения акцизов стоимость бензина поднимется приблизительно на 50 коп./литр, по дизельному топливу - в пределах 20 коп./литр.

«Однако, я думаю, что вряд ли стоит говорить о том, что пропорционально увеличатся цены на эту величину. Потому что есть определенные благоприятные факторы. Я надеюсь, что они позволят часть увеличенной налоговой составляющей компенсировать и этим все же немножко сгладить резкий рост цены», - добавил он.

При этом С.КУЮН отметил, что сегодня наиболее благоприятная ситуация для повышения акцизного сбора, так как достаточно низкие цены на мировом рынке.

«Я думаю, что из этих 50 копеек на бензин прямое повышение будет в пределах 35-40 копеек, а 10 копеек сойдет за счет маржи операторов. А дизельное топливо останется в пределах 10 гривень за литр. Повышение акциза на дизтопливо на 20 копеек является незначительным, поэтому, я думаю, что конечная его стоимость не будет иметь серьезных изменений», – отметил С.КУЮН.

При этом эксперт уточнил, что цена бензина А-95 с учетом повышенного акцизного сбора будет колебаться в пределах 10,70-10,80 грн./литр.

В свою очередь, как отметил президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид КОСЯНЧУК, такое положение вещей возможно лишь в том случае, если 6 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле не примет решение о введении временных заградительных пошлин.

«Если решение это будет принято, то мы получим в результате еще плюс 1,30 грн. на литре бензина, начиная со второй декады сентября», – сказал он.

Напомним, что Верховная Рада продлила срок действия сниженных ставок акцизного сбора на моторные топлива до 1 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.