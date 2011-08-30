Погода на последний день лета

31 августа в Украине будет преимущественно без осадков. Лишь в западных, а днем местами и в северных областях ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северо-западным, на юге и востоке юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, в южной части до 33°, в западных областях 20-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киеве и области ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 11-16°, днем 25-30°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

30 августа температура воды в Черном и Азовском морях 21-24° (в районе Черноморского 17°), в Днепре возле Киева 20°.