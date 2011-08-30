Морпехи отправились в Румынию, десантники - в Беларусь

29 августа, в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались многонациональные учения “Ротационные силы Черноморского региона-2011”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны, это мероприятие проходит в соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2011 год между оборонными ведомствами Украины и Болгарии.

К учениям привлечены более 100 военнослужащих, 15 единиц военной и специальной техники и другие материально-технические средства.

Под руководством заместителя начальника Международного центра миротворчества и безопасности подполковника Игоря ЗЕНИНА украинские и болгарские военнослужащие на протяжении двух недель будут совершенствовать выучку по миротворческой тематике на Центральном военном городке, тактическом поле и поле подготовки миротворческих подразделений.

За период совместных учений украинские и болгарские подразделения должны достичь высокого уровня взаимосовместимости во время проведения миротворческой операции и выполнения тактико-специальных процедур, отметили в Минобороны.

***

100 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины отбыли в Румынию для участия в многонациональных учениях “Ротационные силы Черноморского региона-2011”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в учениях на полигоне Бадабаг вместе с украинскими военными будут принимать участие военнослужащие США, Румынии, Азербайджана и Македонии.

На протяжении двух недель личный состав роты морской пехоты под командованием капитана Олега САВИНОВА совместно с иностранными коллегами будет отрабатывать задания по патрулированию, проведению конвоев и сопровождению колонн, операции по противодействию использования нелегального оружия, действия в урбанизированной местности и другие вопросы, связанные с миротворческой тематикой.

Подразделение морской пехоты ВМС Украины принимает участие в многонациональных учениях во исполнение Указа Президента Украины от 11 марта 2011 года № 283/2011 “Об утверждении Плана проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений на территории Украины с участием подразделений Вооруженных Сил Украины и их участие в многонациональных учениях за пределами Украины в 2011 году”.

***

Украинская аэромобильная рота в составе не более 100 человек примет участие в белорусско-российских учениях "Щит Союза-2011", которые пройдут в России с 16 по 22 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Петр ТИХОНОВСКИЙ.

"Цель - показать наше братство, нашу готовность оказать братскую помощь, если этого потребует обстановка", - пояснил П.ТИХОНОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что сейчас не идет речь о вхождении Украины в белорусско-российскую региональную группировку войск.