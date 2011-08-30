МВФ понизит прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогноз по росту мировой экономики на 2011 год на 0,1 процентного пункта - до 4,2% по сравнению с июньским прогнозом, и на 0,2 процентного пункта на 2012 год - до 4,3%, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на проект доклада, окончательный вариант которого будет опубликован в сентябре.

В целом МВФ отмечает замедление мировой экономической активности, увеличение несбалансированности и рост рисков. В частности, мировая экономика серьезно пострадала в текущем году из-за землетрясения в Японии, геополитической напряженности в странах-производителях нефти и долговых проблем в зоне евро. В результате этого фонд ожидает, что восстановление экономики развитых стран будет "непрерывным, но слабым и неравномерным", если не будут приняты усиливающие меры.

Прогноз по росту ВВП США в 2011 году будет понижен на 0,9 процентного пункта - до 1,6%, а в 2012 году - на 0,7 процентного пункта, до 2,0%.

Отмечается, что основным приоритетом для США должно стать выполнение плана по сокращению дефицита бюджета в среднесрочной перспективе.

Темпы роста экономики еврозоны в текущем году, по мнению фонда, могут составить 1,9%, что на 0,1 процентного пункта ниже предыдущего прогноза МВФ. При этом в 2012 году рост ВВП региона замедлится до 1,4%, что ниже предыдущей оценки фонда в 1,7%.

В июне, напоминает РИА Новости, МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2011 году до 4,3% против 4,4%, ожидавшихся фондом в апреле, а также оставил без изменения прогноз по росту мирового ВВП в 2012 году - 4,5%. Прогноз по росту ВВП США в 2011 году был понижен на 0,3 процентного пункта - до 2,5%, а в 2012 году - на 0,2 процентного пункта, до 2,7%.