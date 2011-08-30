ООН предупреждает о возвращении птичьего гриппа
01:15, 30 августа 2011Общество
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В зоне риска Болгария и Румыния
Вирус H5N1, известный как "птичий грипп", в ходе миграции птиц может вновь появиться в регионах, где раньше заболевание не распространялось, сообщает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Среди возможных стран – Израиль, Болгария, Румыния, Непал и Монголия.
Кроме того, эксперты предупреждают о вероятной мутации вируса, после которой существующие вакцины не будут бороться с ним также эффективно, как в Китае и Вьетнаме.
По данным ВОЗ, 330 людей во всем мире умерли от вируса с момента его обнаружения в 2003 году.
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